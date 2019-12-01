Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19

Количество погибших в результате падения автобуса с моста в реку в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Данную цифру «Звезде» озвучили в региональном управлении МВД.

В ведомстве также добавили, что транспортное средство, перевернувшееся на бок после падения, к настоящему моменту поставили на колеса. Все пострадавшие из автобуса извлечены, их точное количество не называется.

Авария с пассажирским автобусом Granbird, следовавшим из Сретенска в Читу, произошла в 60 километрах от самого Сретенска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.