Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19
Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МВД.
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Количество погибших в результате падения автобуса с моста в реку в Забайкальском крае увеличилось до 19 человек. Данную цифру «Звезде» озвучили в региональном управлении МВД.
В ведомстве также добавили, что транспортное средство, перевернувшееся на бок после падения, к настоящему моменту поставили на колеса. Все пострадавшие из автобуса извлечены, их точное количество не называется.
Авария с пассажирским автобусом Granbird, следовавшим из Сретенска в Читу, произошла в 60 километрах от самого Сретенска. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.