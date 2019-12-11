Пьяный лихач с детьми в машине устроил гонки с полицией в Ангарске

В Ангарске был задержан мужчина, который устроил «гонки» с сотрудниками ГИБДД. Вместе с ним в автомобиле находились его жена и двое детей.

По информации сотрудников ведомства, нарушитель был замечен из-за опасной езды по улице Мира.



Он проигнорировал требование остановить транспортное средство и решил скрыться от инспекторов, но был задержан в одном из дворов.

Отмечается, что в поведении мужчины наблюдалась агрессия, он пытался вырваться и убежать, из-за чего сотрудники ГИБДД предположили, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, он отказался от прохождения медицинского освидетельствования, сообщает сайт Ирк.ру.

Также было установлено, что собственником автомобиля является родственник нарушителя.

По предварительным данным, жителю Ангарска грозит лишение водительских прав от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.