Подпольное казино для женщин накрыли на Рублевке: видео

Подпольное казино прикрыли в частном доме в деревне Раздоры на Рублево-Успенском шоссе. Как рассказали в подмосковном главке МВД России, попасть в «закрытый клуб» можно было только по приглашению.

«Попасть внутрь могли лишь постоянные клиенты, за которыми заранее в установленные места выезжал автомобиль», - отметили в полиции.

О покерных турнирах и графике работы казино клиенты информировались в закрытых группах мессенджеров.

В момент, когда в заведение нагрянули сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Одинцовскому городскому округу, там находился администратор, а также игроки и охранник.

Оперативники изъяви 21 игровой терминал, покерные столы, рулетка, счетные машинки, денежные средства, колоды карт и игровые фишки различного номинала.

Установлен собственник частного домовладения, который проверяется на причастность к совершению противоправного деяния.

По данным паблик Mash, клиентами казино были исключительно женщины.