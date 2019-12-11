Путин рассказал о деталях дела «Нового величия»

Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что по данным прокуратуры целью организации «Новое величие» было свержение власти неконституционным путем, а также подготовка к боевым действиям и терактам.

«Для этого они проводили сборы, проводили различные мероприятия, готовились к боевым действиям, как они там сами писали в своих документах, готовясь, в том числе, к проведению терактов в отношении органов власти», - уточнил президент.

Также в ходе проверки у членов организации было обнаружено холодное оружие и гранаты.

«Это ж серьезные вещи», - заключил Путин.

В ответ на добавление Николая Сванидзе о том, что в инциденте был провокатор, глава государства ответил, что вновь попросит генпрокуратуру разобраться с деталями дела, учитывая новую информацию.