«Что-то многовато»: Путина удивили данные о неисполнении бюджета на 1 трлн рублей

Неисполнение расходов федерального бюджета России в 2019 году составит около одного триллиона рублей. Об этом глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил президенту страны Владимиру Путину.

«Что-то многовато», - ответил на это российский лидер.

Кудрин объяснил, что исполнение национальных проектов на первое ноября составило лишь 67%. По его данным, ряд мероприятий уточнялись до середины года, поэтому финансирование и исполнение некоторых нацпроектов, запущенных еще первого января, задержалось.

«На первое ноября было исполнено 67% всех нацпроектов. При том некоторые нацпроекты на 1 ноября были исполнены менее, чем на 20%. Некоторые проекты идут достаточно хорошо - 80-89%», - отметил Кудрин.

В мае в Кремле прошла «инвентаризация» нацпроектов через год после подписания указа об их реализации. Одной из главных претензий Путин назвал необоснованную бюрократию в работе, а также сделал акцент на затягивание сроков реализации.