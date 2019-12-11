Атака шутками: финал КВН среди команд военных вузов проходит в Театре Российской Армии
За звание самых веселых и находчивых борются представители семи учебных заведений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Театре Российской Армии 11 декабря проходит финал игр КВН среди команд военных вузов.
За звание самых веселых и находчивых борются семь учебных заведений со всей страны. Основная тематика шуток – служба, повседневная армейская жизнь.
Всего в программе три этапа - приветствие, так называемый «биатлон» и музыкальный конкурс.
Выступление оценивает жюри, в состав которого входят известные артисты. Победители конкурса получат кубок, а также фуражку, которую лично вручит министр обороны Сергей Шойгу.