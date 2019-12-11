Стрельба белорусских Т-72 на ходу попала на видео
Боевые машины на полном ходу вели фланговый огонь по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. В результате все цели были поражены.
© Видео: ВоенТВ Беларуси, YouTube © Фото: ВоенТВ Беларуси, YouTube
Белорусские танкисты на Т-72Б вместе с саперами отработали прорыв обороны и маневренный бой на полигоне под Борисовым. Стрельба по мишеням велась без остановки на скорости около десяти километров в час.
На кадрах видно, что сначала в учебный бой вступили самоходные реактивные установки разминирования УР-77. После подрыва заряда на поле появился проход, в которые двинулись Т-72Б.
Боевые машины на полном ходу вели фланговый огонь по мишеням, которые имитировали бронетехнику противника. В результате все цели были поражены.