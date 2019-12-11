Центр Русского географического общества создан при ВМФ РФ
Центр Русского географического общества функционирует при Главном командовании ВМФ России. Его задачей является координация работы для дальнейшего освоения Мирового океана российским флотом, рассказал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.
В качестве еще одной задачи, которую будет реализовывать Центр Русского географического общества - «устранение белых пятен нашей морской истории».
Главком подвел итоги прошедших экспедиций и рассказал, чего уже удалось достичь.
«Могу поделиться и результатами завершившихся гидрографических экспедиций – в свет уже вышли атласы морских навигационных карт Балтийского и Северного морей», - отметил он.
Таким образом, заявил Евменов, что Военно-морской флот продолжает активные исследования Мирового океана в различных широтах.