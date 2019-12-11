На мемориальных кладбищах в Польше проходит акция «Дорога памяти»

Сотрудники посольства России в Польше и представительства Минобороны РФ по военно-мемориальной работе с согласия польских властей взяли землю с захоронений советских воинов и военнопленных в городах Кельце, Иваниска, Сандомир, Дукля, Ченстохова, Бытом, Пщина и Бельско-Бяла.

Забор земли проводится в рамках акции «Дорога памяти», приуроченной к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В дальнейшем капсулы с частицами грунта будут размещены на территории мемориального комплекса Главного храма Вооруженных Сил России. Подобные мероприятия планируется провести на советских кладбищах периода Второй мировой войны и в других городах Польши.

Забор земли с захоронений в рамках акции «Дорога памяти» прошел и в других странах, в том числе Словакии, Чехии и Голландии.