Пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье транспортируют в местную ЦРБ

Пострадавших при падении автобуса с моста в реку в Забайкальском крае транспортируют в Нерчинскую ЦРБ. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели в настоящее время также оказывают помощь в деблокировании пострадавших из автомобиля.

Пассажирский автобус Granbird, попавший в аварию, следовал из Сретенска в Читу. ДТП случилось в 60 километрах от самого Сретенска.

В ликвидации последствий ДТП принимают участие 30 человек и 11 единиц техники.

По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек, число пострадавших и их состояние уточняются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.