Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье транспортируют в местную ЦРБ

Вадим Иванов
12:19 01.12.2019
Сотрудники МЧС тем временем оказывают помощь в деблокировании пострадавших из автомобиля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: соцсети

Пострадавших при падении автобуса с моста в реку в Забайкальском крае транспортируют в Нерчинскую ЦРБ. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Спасатели в настоящее время также оказывают помощь в деблокировании пострадавших из автомобиля.

Пассажирский автобус Granbird, попавший в аварию, следовал из Сретенска в Читу. ДТП случилось в 60 километрах от самого Сретенска.

В ликвидации последствий ДТП принимают участие 30 человек и 11 единиц техники.

По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек, число пострадавших и их состояние уточняются.

По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата01.12.2019, 03:51
Посольство России призвало США не вмешиваться в дела страны
Дата01.12.2019, 02:02
Корабли ВМФ будут регулярно совершать кругосветные плавания
Дата01.12.2019, 12:56
Евро-2020: где, когда и как купить билеты
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата01.12.2019, 06:00
ВМФ РФ получит более пяти военных кораблей до конца года
Дата01.12.2019, 08:35
Прощальный снимок героя с Невы: поисковики нашли останки бойца с известной фотографии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
13:01 В стране и мире
Видео
Опубликовано новое видео с места падения автобуса в реку в Забайкалье
12:58 В стране и мире
Видео
Пять лет выход через форточку: в Якутске семью замуровали в маленькой комнате
12:56 Спорт
Евро-2020: где, когда и как купить билеты
12:36 В стране и мире
Видео
Количество жертв ДТП с автобусом в Забайкалье возросло до 19
12:24 В стране и мире
Видео
Названа предварительная причина падения автобуса в реку в Забайкалье
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Королевский бэби-бум: СМИ сообщают об интересном положении Кейт и Меган
Пять причин: названы ошибки водителей, из-за которых вылетают шипы из шин
Светлаков назвал причину возвращения в «Уральские пельмени»
«В СССР секса не было». Но и это еще не все
Видео
МиГ-31 перехватывает «нарушителя» границы в облаках: видео
Стая волков терроризирует жителей Екатеринбурга
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.