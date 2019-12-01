Пострадавших в ДТП с автобусом в Забайкалье транспортируют в местную ЦРБ
Сотрудники МЧС тем временем оказывают помощь в деблокировании пострадавших из автомобиля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: соцсети
Пострадавших при падении автобуса с моста в реку в Забайкальском крае транспортируют в Нерчинскую ЦРБ. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Спасатели в настоящее время также оказывают помощь в деблокировании пострадавших из автомобиля.
Пассажирский автобус Granbird, попавший в аварию, следовал из Сретенска в Читу. ДТП случилось в 60 километрах от самого Сретенска.
В ликвидации последствий ДТП принимают участие 30 человек и 11 единиц техники.
По последним данным, жертвами трагедии стали 15 человек, число пострадавших и их состояние уточняются.
По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело.