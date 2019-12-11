Минздрав решил вопрос о поставках лекарства от муковисцидоза
Фармкомпания GlaxoSmithKline безвозмездно передаст антибиотик.
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В Минздраве России договорились с фармпроизводителем оригинального антибиотика «Фортум» о поставке лекарства. Его используют для лечения пациентов, больных муковисцидозом.
«В рамках гуманитарной поставки в Россию будет завезено 30 тысяч упаковок препарата», - рассказал «Звезде» пресс-секретарь ведомства Максим Радецкий.
Сейчас Минздрав проводит переговоры с властями регионов, решается вопрос о распределении лекарства в медицинские учреждения.
Ранее появилась информация о том, что из аптек пропал препарат «Фортум». Вернуть лекарства позже потребовали пациенты с муковисцидозом.