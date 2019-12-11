Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Лидеры страны обсудили ситуацию в Сирии.

В частности, Путин и Эрдоган высказались за активизацию усилий по борьбе с терроризмом, в том числе в провинции Идлиб и на северо-востоке страны, говорится в сообщении Кремля.

Также президенты Турции и России обсудили двусторонние отношения и отметили важность дальнейшей реализации совместных планов в энергетике и военно-технической сфере.

«Обсужден ряд приоритетных тем двустороннего партнерства, включая торгово-экономические связи», - добавили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что телефонный разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.