Врач рассказал, почему мороженое может быть полезным для горла

Мороженое поможет закалить горло - оно работает как анестетик и останавливает кровотечение. Кроме того, не всегда полезно есть только теплую пищу, поэтому небольшие порции лакомства - тренировка горла к холодам. Об этом заявил врач-отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Мороженое при больном горле можно использовать в крайнем случае, когда нет возможности приобрести медикаменты в аптеке или посетить врача. Эффект от мороженого будет достигаться тем, что происходит спазмирование сосудов, это облегчает боль, а инфекция и воспаление не будут развиваться. При этом порция должна быть небольшая», - рассказал врач.

Он также напомнил, что детям дают мороженое при удалении аденоидов для остановки кровотечения, которое в носоглотке часто сложно остановить, а небольшая порция помогает спазмировать сосуды, передает радио Sputnik.