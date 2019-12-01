Названа предварительная причина падения автобуса в реку в Забайкалье

Причиной аварии с автобусом в Забайкалье, по предварительной информации, стало лопнувшее колесо. Об этом рассказала «Звезде» начальник ОИиОС УМВД РФ по Забайкальскому краю Лариса Иванова.

«По предварительным данным, в автобусе выстрелило колесо, в результате он резко вывернул в сторону и упал на бок», - заявила она.

Как сообщили в ведомстве, при аварии по меньшей мере четыре человека погибли, пятеро получили ранения. Пострадавшие в настоящее время госпитализированы. Возможно, их число возрастет, уточнили в МВД.

В региональном МЧС рассказали, что, по предварительным данным, в аварии пострадали 33 человека. Как заявили во Всероссийском центре медицины катастроф, погибли 15 человек, шестеро были доставлены в больницу.