В Москве будет ограничено движение в связи с прощанием с Лужковым

Схему движения и порядок работ общественного транспорта изменят в Москве 12 декабря из-за похорон экс-мэра столицы Юрия Лужкова.

Напомним, бывший мэр города умер вчера, десятого декабря в одной из немецких клиник. Ему было 83 года.

Утром 12 декабря в храме Христа Спасителя пройдет отпевание Лужкова, а после пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.

По данным ЦОДД, с 00.01 12 декабря будет ограничено движение у храма Христа Спасителя - по Соймоновскому проезду, а также улице Волхонка от Соймоновского проезда до Ленивки. Также нельзя будет повернуть с улицы Знаменка на Волхонку.

«Обращаем внимание, что вход и выход со станции "Кропоткинская" к храму Христа Спасителя будет закрыт с начала движения и до 15.30 в связи с проведением траурных мероприятий», - говорится в сообщении.

С 6.00 12 декабря автобус №м3 не будет останавливаться на остановке «Метро "Кропоткинская" - Музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина» по Волхонке в сторону метро «Семеновская», а автобус №255 - на остановке «Метро "Кропоткинская» в Соймоновском проезде.

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У здания по адресу Лужнецкий проезд, дом два, строение один у Новодевичьего кладбища нельзя будет припарковаться. Это ограничение сохранится до конца дня. С полудня и до завершения мероприятия автобус №м3, 64,216, 255, С12 не будут обслуживать остановку «Новодевичье кладбище» в Лужнецком проезде в сторону стадиона «Лужники».