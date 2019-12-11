В Кремле прокомментировали слова об искажении текста коммюнике саммита в Париже

Текст итогового документа «нормандского саммита» есть на английском языке. В связи с этим не так важно, как он звучит на других языках, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин обвинил украинскую сторону в искажении текста коммюнике «нормандского саммита». По его словам, участники саммита договорились обсудить все правовые аспекты особого статуса Донбасса, однако Киев сузил этот вопрос лишь до рассмотрения закона об особом статусе.

«Там есть референтный текст на английском», - заявил Песков.

Встреча лидеров стран «нормандской четверки» прошла 9 декабря в Париже в Елисейском дворце. По итогам переговоров был составлен документ, в котором подчеркивается, что Минские соглашения остаются «базой» дальнейшей совместной работы.