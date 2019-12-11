Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили

Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.

Как рассказали в управлении МЧС РФ по региону, завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.

Известно, что в результате ЧП пострадал один человек. Он доставлен в больницу с термическими ожогами.

Обстоятельства пожара неизвестны, их выясняют дознаватели.

Сегодня, 11 декабря, в утреннее время пламя распространилось по территории предприятия, охватив 800 квадратных метров. Пожар стал причиной нескольких взрывов на заводе.