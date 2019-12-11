Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге потушили
Спасатели завершили проливку и разбор сгоревших конструкций.
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Пожарные ликвидировали крупное возгорание, произошедшее на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге.
Как рассказали в управлении МЧС РФ по региону, завершена проливка и разбор сгоревших конструкций.
Известно, что в результате ЧП пострадал один человек. Он доставлен в больницу с термическими ожогами.
Обстоятельства пожара неизвестны, их выясняют дознаватели.
Сегодня, 11 декабря, в утреннее время пламя распространилось по территории предприятия, охватив 800 квадратных метров. Пожар стал причиной нескольких взрывов на заводе.