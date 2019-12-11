Собянин рассказал об общении с Лужковым

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в последние годы часто общался с бывшим градоначальником столицы Юрием Лужковым, но работу они не обсуждали.

Напомним, Лужков умер вчера, десятого декабря, в одной из немецких клиник на 84 году жизни. Его похоронят завтра на Новодевичьем кладбище.

«В первые годы практически не общались, а в последний период встречались довольно-таки часто, в этом году раза четыре или пять», - сказал Собянин в эфире канала «ТВ Центр».

Лужков был мэром Москвы с 1992 по 2010 годы.

Собянин отметил, что Лужков был всегда заряжен делом и много рассказывал про сельское хозяйство, которым он занимался последние годы.