Спасти пассажиров и потушить пламя: в московских аэропортах прошли учения

Во время учений в двух аэропортах Москвы спасатели отработали действия при посадке горящего пассажирского самолета. В качестве аварийных лайнеров выступали не макеты, а настоящие авиамашины: Ил-96 в Шереметьево и Ту-134 во Внуково.

Все аварийные службы аэропорта Шереметьево сегодня были подняты по тревоге. Диспетчеру поступил сигнал от командира пассажирского лайнера: отказ шасси, двигатель неисправен - самолет совершил жесткую посадку и загорелся. Через три минуты пламя должно перекинуться в салон, где находятся больше сотни пассажиров. Пожарные должны были успеть потушить огонь.

Вся операция заняла не больше десяти минут. Пожар потушили, пассажиров эвакуировали.

Если бы это было настоящее авиапроишествие, то осталось бы убрать с полосы аварийный самолет, и воздушная гавань продолжила бы свою непрерывную работу.

А в аэропорте Внуково при приземлении «загорелся» Ту-134. В его баках осталось топливо, которое может взорваться. Пожарные выехали ликвидировать угрозу - тоже учебную. По сценарию огонь успел проникнуть в салон самолета, работать пришлось при сильном задымлении. Пострадавших вынесли через аварийные выходы и немедленно оказали им помощь.

Такие тренировки проходят не реже, чем раз в три месяца. Это одна из причин, по которой по статистике воздушный транспорт остается самым безопасным.