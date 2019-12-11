В Верховной раде депутаты подрались из-за законопроекта: видео

В Верховной раде после заседания аграрного комитета, на котором рассматривался законопроект об открытии рынка сельхозземли, произошла драка, участниками которой стали нардепы от фракции «Слуга народа» Андрей Богданец и фракции «Свобода» Эдуард Леонов и Игорь Мирошниченко.

Таким образом активисты пытались добиться снятия с рассмотрения закона о рынке земли.

Богданец впоследствии был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга. По словам очевидцев, конфликт спровоцировали представители «Свободы», пишет «РБК-Украина».