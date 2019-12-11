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В музее «Дорога памяти» разместят миллионы имен участников войны

Александр Пешков
18:56 11.12.2019
По периметру музея на территории Главного храма ВС РФ на мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землей с мест захоронения советских воинов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

На территории Главного храма ВС РФ будет создан филиал Центрального музея Вооруженных Сил «Дорога Памяти». Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании оргкомитета «Победа».

«С помощью мультимедийных систем здесь будет размещено более 33 миллионов имен участников Великой Отечественной войны и сохранившиеся фотографии», - сказал Шойгу.

По его словам, в настоящее время обработана информация о 15 миллионах человек.

«Получен обобщенный материал из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Эстонии. На сайте "Дорога Памяти" размещена информация о 344 тысячах человек и их фотографии, а также 5 156 фронтовых писем», - сказал министр.

Шойгу также сообщил, что по периметру музея, на мемориальных плитах будут размещены латунные гильзы с землей с мест захоронения советских воинов.

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