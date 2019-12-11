Бывшего замглавы «Росгеологии» приговорили к 3,5 годам колонии

Суд приговорил к 3,5 годам лишения свободы бывшего первого заместителя директора «Росгеологии» Руслана Горринга, которого уволили с поста в начале года.

Мужчина признался в особо крупном мошенничестве, что гарантировало ему более мягкое наказание.

«Суд постановил назначить наказание в виде трех лет шести месяцев колонии общего режима», - огласил решение судья, пишет РИА Новости.

Горринга задержали в аэропорту Внуково в марте этого года и направили на допрос в качестве подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Он также попал в эпицентр скандала после опубликованного видео, на котором он использует ненормативную лексику и порочит честь своих коллег. Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил его после этого инцидента.