Врач рассказал, как сбить высокую температуру у ребенка

У врачей нет единого подхода к вопросу о том, при какой температуре у детей ее нужно сбивать. Мнения педиатров расходятся, когда это нужно делать - либо когда температура тела достигает отметки выше 38,5 градуса, либо 39 градусов, либо только 39,5 градусов.

Как рассказал aif.ru врач-педиатр ГКБ №9 имени Сперанского Григорий Шеянов, если у ребенка наблюдается так называемая белая лихорадка, когда руки холодные, а кожа бледная, то рекомендуется сбивать и более низкую температуру. Педиатр добавил, что при наличии у ребенка отклонений в состоянии здоровья (эпилепсия, судорожные состояния, хронические заболевания легких и сердца) снижать температуру требуется при более низких показателях.

Чтобы снизить температуру, Шеянов порекомендовал применять жаропонижающие средства, например, препараты с парацетамолом. Он также напомнил, что есть несколько охлаждающих методов для снижения температуры, например, грелка со льдом, но они дают лишь кратковременный эффект. Их можно использовать в дополнение к лекарствам, но не вместо них.

Врач также рассказал, в каких случаях сбивать температуру не следует. По словам Шеянова, повышенная температура является защитной реакцией организма на попадание в него вредных микроорганизмов. Так, при температуре 38-38,5 градусов вырабатывается белок интерферон, который активно борется с возбудителями вирусов, в том числе ОРВИ. Максимальная концентрация белка в организме наблюдается на второй-третий день болезни, и если температуру сбивать до отметки 37,5 градуса, то его выработка снижается, а антитела появляются только на пятый-шестой день. Таким образом, продолжительность болезни возрастает до семи дней.