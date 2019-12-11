«Все загорелось»: как Борис Щербаков умылся на сцене бензином, но доиграл спектакль

В 1986 году на малой сцене МХАТа перед худсоветом проходил показ спектакля «Мои дорогие, хорошие». После прогона должна была решиться судьба постановки. Режиссером ее был Борис Щербаков. Он же исполнял главную роль. Этот мощный, глубокий спектакль про Есенина был его давней мечтой и возможностью вырваться из надоевшего ему образа красавчика и героя-любовника.

«Собралось Министерство культуры. Ну, собрать Министерство культуры тоже не так просто. Декораций у нас не было практически никаких, костюмов тоже никаких, все из подбора было сделано», - говорит народный артист России Борис Щербаков.

Через секунду он должен был сыграть эпизод, в котором мальчик подносит герою воду в блюде, чтобы умыться. Эту небольшую роль исполнял сын Щербакова - Василий.

«У него очень простая задача была. Ему надо было вынести просто плошку с водой и полотенце расшитое, вот и все. И он наливал мне в руки, я вроде омывал лицо и полотенцем вытирал и говорю: "О Русь, малиновое поле". И так далее, так далее, шли стихи», - вспоминает Щербаков.

И вдруг высокая комиссия, сидящая в зале, вздрогнула от ужасного крика Щербакова. Никто не понимал, что произошло и почему актер стоит, отвернувшись от зрительного зала.

«Он налил, я сразу на лицо и понимаю, что у меня все загорелось. Пошли пары, а малая сцена. Сразу все ощутили, это что не вода», - рассказывает актер.

На сцене вместо воды для умывания ему принесли в блюде бензин. Лицо горело, глаза болели, а Щербаков с трудом их открыл, но он продолжил играть. Спектакль утвердили, успех был оглушительный. А вскоре Борис Щербаков узнал, что произошло.

«Девочка, которая занималась реквизитом, как она объяснила, она что-то мыла этим бензином. Авиационный бензин или керосин какой-то там. Такой очищенный, не очень грязный, в общем, не солярка для тракторов - и то хорошо. Что ее, судить что ли. Безалаберная девчонка, молодая. Да и я не умер», - говорит народный артист России.

Сегодня Борис Щербаков отмечает юбилей. Ему исполнилось 70 лет. Уже четыре года Щербаков - ведущий программы «Последний день» на телеканале «Звезда». В связи с юбилеем наш телеканал изменил сетку вещания. В 19.40 смотрите программу «Легенды кино», посвященную актеру.