В посольстве РФ возмутились решением об установке памятника власовцам в Праге

Посольство России в Чехии выразило возмущение решением властей микрорайона Ржепорыйе в Праге установить памятник власовцам.

«Принятое десятого декабря 2019 года заксобранием района Прага-Ржепорыйе кощунственное решение об установке памятника власовцам не может вызывать ничего иного, кроме чувства глубокого возмущения», - говорится в заявлении в Facebook.

По словам дипведомства, особый цинизм заключается в том, что памятник собираются установить к 75-летию окончания Второй мировой войны.

«Вызывает недоумение, что такие инициативы получают поддержку в стране, пережившей ужасы Лидиц и Лежаков, где зверствовали преступники, носившие ту же военную униформу», - подчеркивается в сообщении.

Решение об установке монумента приняли те же люди, которые голосовали за снос памятника советскому маршалу Коневу, в 1945 году освобождавшему Прагу от нацистов.

Сторонники решения о создании нового памятника считают, что власовцы внесли большой вклад в освобождение города. Они принимали участие в Пражском восстании против фашистов. К окончанию войны генерал-предатель Андрей Власов вышел из подчинения вермахта, на который работал много лет.

Президент Чехии Милош Земан, в свою очередь, раскритиковал решение своих соотечественников, заявив, что несколько хороших поступков не могут компенсировать предательство, которое совершили власовцы.