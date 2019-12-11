СМИ: Заворотнюк может навсегда остаться парализованной

Актриса Анастасия Заворотнюк может навсегда остаться парализованной. Об этом сообщил портал Mash.

По данным источника, три месяца реабилитации в специализированном центре не дали позитивных результатов.

«Сперва была парализована правая рука, сейчас же отнялась вся правая сторона. Эта часть, которая обездвижена, уже не восстановится», - утверждает источник.

По некоторым данным, актриса сейчас передвигается только на коляске. За ней по очереди ухаживают мать и муж Петр Чернышев.

Однако друг звездной семьи, который пожелал остаться анонимным, ранее утверждал, что Заворотнюк стала себя чувствовать намного лучше. По его словам, актрису перестали мучать головные боли, она начала нормально двигаться и есть.

По неофициальным данным Заворотнюк страдает от рака мозга и находится в реабилитационном центре.