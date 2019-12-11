Министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил ввести ответственность за осквернение военных мемориалов, в том числе за рубежом.

«В последнее время участились противоправные действия в отношении захоронений советских воинов за рубежом. Акты надругательства и вандализма над памятниками постоянно совершаются на Украине. Такие факты имеют место в Германии, Польше, Чехии, Венгрии, Австрии, Эстонии, Латвии и других странах», - сказал Шойгу на заседании оргкомитета «Победа».

По словам Шойгу, Министерство обороны подготовило законопроект, который вводит ответственность за уничтожение и осквернение мемориалов Великой Отечественной войны.

Министр подчеркнул, что принятие такого закона будет способствовать более эффективной борьбе с вандалами и их покровителями.

Министр также сообщил, что за границами Российской Федерации находится более 12 тысяч захоронений советских солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны в 56 государствах, в них захоронено более 4 млн 120 тысяч погибших воинов, из которых известны имена только 837 тысяч.

Ранее о необходимости принятия закона, который ужесточил бы ответственность для вандалов, оскверняющих памятники, Шойгу говорил в эксклюзивном интервью Ольге Беловой в рамках форума «Армия-2019».