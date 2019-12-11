Названы сроки запуска поезда Севастополь - Москва

Поезд между Севастополем и Москвой начнет курсировать весной 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба депутата Госдумы от региона Дмитрия Белика.

«Остановка поезда № 7/8 "Севастополь - Санкт-Петербург" на станции Николаевка возле Москвы - техническая и не предполагает посадки/высадки пассажиров, но вместе с тем есть позитивный момент - весной будет запущен прямой поезд сообщением Севастополь - Москва», - цитирует РИА Новости слова политика.

Строительство железнодорожной части Крымского моста началось в феврале 2016 года. Его должны закончить в конце этого года, а автомобильная дорога начала функционировать досрочно. С мая 2018 года по мосту проехало восемь миллионов машин, включая более 100 тысяч автобусов и около 800 тысяч грузовиков.