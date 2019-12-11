Путин поручил ускорить подготовку программы патриотического воспитания
Он отметил, что патриотичная повестка должна укреплять «проверенные базовые ценности».
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Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам не затягивать подготовку новой программы патриотического воспитания. Об этом он заявил на заседании оргкомитета «Победа».
«Текущая госпрограмма заканчивается в 2020 году. Я прошу Министерство просвещения совместно с Минобрнауки, Минкультуры и другими заинтересованными ведомствами и профильными общественными организациями не затягивать работу по подготовке нового документа», - заявил президент.
Глава государства отметил, что патриотичная повестка должна укреплять «проверенные базовые ценности».