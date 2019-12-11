Начальник Генштаба ВС РФ обсудил с коллегой из Киргизии развитие региональной системы ПВО

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов в среду на переговорах в Москве обсудил с первым заместителем начальника Генерального штаба Вооруженных сил Киргизии полковником Нурланом Кирешеевым развитие Объединенной региональной системы ПВО и другие актуальные вопросы сотрудничества двух стран в военной сфере.

«Ключевыми направлениями совместной работы в военной области являются развитие Объединенной группировки войск и Объединенной региональной системы ПВО России и Киргизии, проведение мероприятий совместной оперативной и боевой подготовки. Большое внимание уделяется обеспечению эффективного функционирования в Киргизии объединенной российской военной базы как гаранта стабильности в Центрально- Азиатском регионе», - сказал Герасимов.

Взаимодействие Вооруженных сил России и Киргизии успешно развивается как на двусторонней основе, так и в форматах ОДКБ, СНГ и ШОС. Страны сотрудничают в военно-технической сфере и в области военного образования.

Начальник Генштаба ВС РФ также отметил, что в рамках визита в Москву зарубежным гостям продемонстрируют Национальный центр управления обороной Российской Федерации. В частности, представителей военного ведомства Киргизии ознакомят со структурой, задачами, историей создания и основами функционирования центра.

В свою очередь, полковник Нурлан Кирешеев поздравил Валерия Герасимова с прошедшим праздником - Днем Героев Отечества.

Он также отметил, что сотрудничество России и Киргизии как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций носит разносторонний характер и имеет высокую динамику развития.