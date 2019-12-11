Улицы залило кипятком: серьезная авария на теплосети произошла в Варшаве
В столице Польши прорвало трубу центрального отопления.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: pawelguraj, twitter
Крупная авария на теплотрассе произошла в Варшаве. Центр польской столицы буквально залило кипятком.
Горячая вода хлынула на тротуары и проезжую часть. Водители и пассажиры машин, которые оказались в опасной зоне, не могли самостоятельно выбраться. Вызволять их пришлось спасателям.
В результате инцидента некоторые местные жители остались без тепла в собственных домах. Причины ЧП остаются неизвестны. В Варшаве организовали кризисный штаб.