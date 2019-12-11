Путин призвал глав регионов чутко относиться к просьбам ветеранов

Он также добавил, что при проведении мероприятий в год 75-летия Победы необходимо исключить формальный подход к их организации.

«Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», - заявил Путин на 41-м заседании Российского организационного комитета «Победа».

Он также добавил, что при проведении мероприятий в год 75-летия Победы необходимо исключить формальный подход к их организации.

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