Путин призвал глав регионов чутко относиться к просьбам ветеранов
Он также добавил, что при проведении мероприятий в год 75-летия Победы необходимо исключить формальный подход к их организации.
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Президент России Владимир Путин заявил, что руководству регионов необходимо знать о потребностях каждого ветерана Великой Отечественной войны и чутко реагировать на их просьбы.
«Руководители регионов и уж тем более главы муниципальных образований обязаны знать нужды каждого ветерана, реагировать на их просьбы максимально чутко и в приоритетном порядке», - заявил Путин на 41-м заседании Российского организационного комитета «Победа».
Он также добавил, что при проведении мероприятий в год 75-летия Победы необходимо исключить формальный подход к их организации.