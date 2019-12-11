В России за год закрыли 25 «отмывочных» площадок

C начала года Росфинмониторинг закрыл 25 «отмывочных» площадок с общим оборотом почти 38 миллиардов рублей. Об этом рассказал на правительственном часе в Совфеде глава службы Юрий Чиханчин.

Он отметил, что благодаря совместным действиям ведомства, ФСБ, Центробанка, МВД и Генпрокуратуры в правоохранительные органы были переданы материалы на 51 миллиард рублей.

Ключевыми проблемными зонами Чиханчин назвал бюджетную и кредитно-финансовую сферы.

«Главные риски - это коррупция, незаконный оборот наркотиков и финансирование терроризма», - добавил он.

С января по октябрь банки смогли на 52% уменьшить объем сомнительных операций, которые связаны с традиционными способами обналичивания денежных средств.

По словам главы службы, банкам с помощью заградительных мер удалось пресечь вывод в теневой оборот около 880 миллиардов рублей. При этом от представителей бизнеса часто поступают жалобы на то, что банки пользуются заградительными мерами необоснованно. Специальной межведомственной комиссией было рассмотрено почти 200 жалоб от клиентов кредитных организаций, но оказалось, что в 60% случаев решения банками были приняты правильно, сообщает РИА Новости.

«Часть таких обнальщиков в дальнейшем не обращалась в банки, а часть решила действовать в обход заградительных банковских мер», - заявил глава Росфинмониторинга.

Также Чиханчин описал одну из самых популярных схем, которую используют преступники для обналичивания незаконных средств: компания перечисляет деньги на единый казначейский счет с назначением оплаты налогов, потом счет, с которого велись перечисления, закрывается, а плательщик или тот, в чью пользу совершался перевод, обращается с заявлением о возврате денег или как ошибочно уплаченных, или как переплаты по налогам.

Также Чиханчин добавил, что РФ удалось выстроить механизм противодействия отмыванию преступных доходов и национальная антиотмывочная система успешно прошла проверку ФАТФ.