Грета Тунберг стала «Человеком года» по версии Time

Экоактивистка из Швеции Грета Тунберг стала «Человеком года-2019» по версии журнала Time. В издании подчеркнули, что девочка стала самой молодой личностью, обладающий подобным званием за 92-летнюю историю существования Times.

© Time

Всемирную известность активистка из Швеции приобрела в 2018 году. Она прославилась благдаря акциям протеста у парламента своей страны. Девочка требовала усилить меры по борьбе с изменением климата.

Позже Грета стала «лицом» пятничных климатических забастовок - FridaysForFuture.