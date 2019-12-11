Путин поручил разработать сеть региональных авиамаршрутов

Владимир Путин поручил разработать сеть региональных авиационных маршрутов, а также сделать ее экономически выгодной как для перевозчиков, так и для российских пассажиров.

Соответствующее поручение российский лидер отдал на совещании с членами правительства.

По словам российского президента, сегодня многие россияне вынуждены лететь через столицу, чтобы попасть из одного субъекта в другой.

«В этой связи необходимо разработать маршрутные сети в субъектах Федерации с комплексным планом организации и расширения магистральной инфраструктуры в целом», - считает он.

Президент подчеркнул, что стоимость авиабилетов должны быть «адекватной и посильной».