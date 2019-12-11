Пожар на лакокрасочном заводе в Екатеринбурге полностью потушили

Открытый огонь на Уральском заводе лакокрасочных изделий в Екатеринбурге полностью потушили. Сейчас пожарные разбирают сгоревшие конструкции.

Напомним, пожар начался на складе с готовой продукцией, где хранилось больше 90 тонн легко воспламеняющихся материалов. Тушение осложнилось большой горючей загрузкой здания, высокой интенсивностью горения и тепловых потоков, сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Пламя быстро распространилось и охватило 800 квадратных метров. Пострадал один человек - по предварительным данным, это работник предприятия. С термическими ожогами его доставили в больницу.

На месте продолжают работу 75 пожарных и 22 единицы спецтехники, а также передвижная лаборатория для измерения предельно допустимой концентрации вредных веществ.