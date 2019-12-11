Госдума приняла в первом чтении законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам

Государственная дума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект о распространении антитабачного законодательства на электронные сигареты и вейпы, в том числе административной ответственности за его нарушение.

Законопроект внесли в Госдуму члены Совфеда Валерий Рязанский, Эдуард Исаков и Лариса Тюрина.

Проект закона предлагает распространить положения закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, а также предусмотреть административную ответственность за нарушение запретов и ограничений, которые связаны с их оборотом и использованием. Правительство поддержало законопроект.

Зампред думского комитета по охране здоровья Леонид Огуль ранее пояснял, что законопроект дополняет понятийный аппарат антитабачного законодательства понятиями «кальян» и «электронное табачное изделие», распространив на них отдельные действующие требования и ограничения к табачной продукции. Закон под «электронным табачным изделием» подразумевает устройства, которые продуцируют аэрозоль или пар с помощью нагревания табака или жидкости, сообщает РИА Новости.

Кроме того, на вейпы, электронные сигареты и кальяны распространяется административная ответственность: за вовлечение несовершеннолетних людей в процесс использования электронных курительных изделий, нарушение запрета их использования в помещениях и демонстрацию потребления курительных изделий во вновь созданных и предназначенных для взрослых аудиовизуальных произведениях, в том числе теле- и видеофильмах.