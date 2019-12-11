В Курганской области 31 декабря сделали выходным днем

Глава Курганской области Вадим Шумков подписал распоряжение о переносе рабочего дня 31 декабря на 28-е число. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

«Последний день уходящего года станет в регионе официальным выходным для государственных служащих и сотрудников государственных бюджетных организаций», - говорится в сообщении на сайте правительства Курганской области.

Ранее Шумков в своем Instagram-аккаунте провел опрос среди местных жителей: в результате голосования 91% опрошенных высказались за то, чтобы 31 декабря официально стал выходным днем.

Аналогичные решения были приняты в Свердловской и Псковской областях, а также в Крыму, Ставрополье и Карачаево-Черкесии.