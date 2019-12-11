Россия вошла в пятерку лидеров турнаправлений

Российское туристическое направление вошло в пятерку лидеров, продаваемых отечественными туроператорами в 2019 году. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Она сообщила, что в туристической сфере закрепилась тенденция, формировавшаяся последние четыре-пять лет, и Россия вошла в пятерку лидеров по продажам.

«Тенденция, которая уже приобрела форму и стала частью реальности, заключается в том, что Россия вошла в топ-5 самых запрашиваемых и продаваемых направлений у туроператоров», - сказала Ломидзе на пресс-конференции.

Она отметила, что до 2016 года ситуация на внутреннем рынке сильно отличалась - доля туроператоров была очень маленькой, но за последние годы она выросла до 20%.

«Наши аналитики говорят, что эта оценка вполне корректна. Практически все крупные туроператоры предлагают внутренний турпродукт. В основном это массовые направления - Краснодарский край и Крым», - цитирует представителя АТОР РИА Новости.

Ломидзе подчеркнула, что благодаря работе туроператоров к концу 2019 года в Краснодарском крае проведут свой отдых около 3-3,5 миллионов туристов, а в Крыму - 1,2-1,5 миллиона человек.