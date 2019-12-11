Москвичи несут цветы к мэрии Москвы в память о Лужкове

Напомним, экс-мэр столицы ушел из жизни вчера, 10 декабря, на 84-м году жизни. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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