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Москвичи несут цветы к мэрии Москвы в память о Лужкове

Дарья Михалина
16:15 11.12.2019
Горожане организовали мемориал, посвященный бывшему градоначальнику Юрию Лужкову.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Москвичи несут цветы к московской мэрии в память о бывшем градоначальнике Юрии Лужкове. Десятки букетов и свечей возложили около здания городского управления.

«Звезда» публикует кадры с места.

Напомним, экс-мэр столицы ушел из жизни вчера, 10 декабря, на 84-м году жизни. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.

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