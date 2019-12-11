Москвичи несут цветы к мэрии Москвы в память о Лужкове
Горожане организовали мемориал, посвященный бывшему градоначальнику Юрию Лужкову.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Москвичи несут цветы к московской мэрии в память о бывшем градоначальнике Юрии Лужкове. Десятки букетов и свечей возложили около здания городского управления.
«Звезда» публикует кадры с места.
Напомним, экс-мэр столицы ушел из жизни вчера, 10 декабря, на 84-м году жизни. Причиной смерти названа аллергическая реакция, которая возникла во время операции. Лужкова похоронят на Новодевичьем кладбище.