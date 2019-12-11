«Не в силах оправдать надежды»: Шаляпин объявил о расставании с Цымбалюк-Романовской

Певец Прохор Шаляпин и бывшая жена актера Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Об этом с сожалением заявил сам Шаляпин.

«В том, что так произошло, мы виноваты, пожалуй, оба. Слишком многое из-за привычки к публичности выставляли напоказ, слишком сильно играли чувствами на публику, а настоящее счастье, пусть это и банальная истина, любит тишину», - рассказал певец.

Он отметил, что их встреча для обоих была по-настоящему счастливой, хоть и недолгой. Шаляпин поблагодарил бывшую возлюбленную за новый опыт и теплые чувства.

«Трещина эта становится, к сожалению, все глубже. Все чаще мы смотрим в разные стороны. Все чаще не понимаем друг друга. Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. И хочу семью и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами», - приводится цитата Шаляпина на сайте «Комсомольской правды».

Он добавил, что ему очень трудно решиться на создание семьи, имея не только личный, но и родительский негативный семейный опыт. Шаляпин подчеркнул, что «не хочет больше портить жизнь и дарить бесплодные надежды» Цымбалюк-Романовской, и пожелал ей встретить человека, который сделает ее счастливой.

После развода с Джигарханяном Цымбалюк-Романовская начала отношения с Шаляпиным. По некоторым данным, речь даже шла о появлении в будущем общих детей.