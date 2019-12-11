Семеро детей: семья военного получила ордена «Родительская слава» в Воронеже

Губернатор Воронежской области Александр Гусев наградил военнослужащего Олега Решетникова и его супругу Любовь Решетникову орденами «Родительская слава». Такие награды вручаются за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей, сообщили в Минобороны РФ. На церемонии, которая проходила в областном правительстве, присутствовали все их семеро детей.

«Семья военнослужащего Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа первой получила ордена "Родительская слава" за заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей. Ветеран Вооруженных Сил РФ майор Решетников Олег и его супруга Решетникова Любовь Михайловна награждены согласно указу президента Российской Федерации от 9 августа 2019 г. №373», - говорится в сообщении.

Самые юные участники церемонии получили новогодний подарок в виде сертификата на посещение театра.

Командующий общевойсковой армией генерал-лейтенант Андрей Иванаев и члены военного совета армии поздравили Решетниковых Олега и Любовь Михайловну с заслуженными государственными наградами.

«Сослуживцы майора Решетникова в один голос восхищались мужеством и смелостью Любови Михайловны, ответственностью Олега Алексеевича, которые к 42 годам имеют семь детей, в то время как в других офицерских семьях, в основном, по два ребенка», - добавили в ведомстве.

Орден «Родительская слава» - государственная награда Российской Федерации. Учрежден Указом президента РФ от 13 мая 2008 года.