Совет Федерации одобрил законопроект об электронных трудовых книжках. Окончательное решение было принято во время заседания верхней палаты 11 декабря.

Так, исходя из нового закона, вся информация о трудовой деятельности будет собрана в электронном виде. Речь идет о месте работы, должностных обязанностях, переводах с должности на должность, стаже, увольнении и других сведениях. Эту информацию работодатель сможет также передавать в пенсионный фонд.

Об изменении в трудовом законодательстве работников проинформируют до 30 июня 2020 года. После чего каждый сможет самостоятельно определить, в каком виде будет вести трудовую книгу - в электронном или печатном. Заявление на оформление электронной версии можно подать до 31 декабря 2020 года.