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Операция «спасение»: в Приморье упавшую в колодец лошадь вытащили подъемным краном

Александра Арсентьева
15:47 11.12.2019
В МЧС отметили, что спасти животное надо было как можно скорее, потому что оно находилось в воде и могло замерзнуть.
© Видео: ГУ МЧС России по Поморскому краю © Фото: ГУ МЧС России по Поморскому краю

В Приморском крае спасатели помогли выбраться лошади, которая провалилась в технический колодец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило от жителей села Подножье, которое расположено на острове Русский. Очевидцы рассказали, что ночью животное не заметило открытый люк и провалилось в него.

Самостоятельно выбраться из колодца лошадь не смогла. Хозяин попытался вызволить животное при помощи подручных средств, но у него ничего не получилось. Чтобы освободить лошадь, спасатели задействовали специализированную технику.

В МЧС отметили, что спасти животное надо было как можно скорее, потому что оно находилось в воде и могло замерзнуть. Спасатели, прибыв на место, с помощью пожарного насоса откачали воду из колодца и вытащили лошадь подъемным краном. После спасения животное было передано хозяину.

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