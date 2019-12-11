Операция «спасение»: в Приморье упавшую в колодец лошадь вытащили подъемным краном

В Приморском крае спасатели помогли выбраться лошади, которая провалилась в технический колодец. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило от жителей села Подножье, которое расположено на острове Русский. Очевидцы рассказали, что ночью животное не заметило открытый люк и провалилось в него.

Самостоятельно выбраться из колодца лошадь не смогла. Хозяин попытался вызволить животное при помощи подручных средств, но у него ничего не получилось. Чтобы освободить лошадь, спасатели задействовали специализированную технику.

В МЧС отметили, что спасти животное надо было как можно скорее, потому что оно находилось в воде и могло замерзнуть. Спасатели, прибыв на место, с помощью пожарного насоса откачали воду из колодца и вытащили лошадь подъемным краном. После спасения животное было передано хозяину.