Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
Вопрос будут рассматривать на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Дмитрий Медведев поддержал предложение снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро. Об этом проинформировал его пресс-секретарь Олег Осипов.
Он распорядился рассмотреть данное предложение на СГП ЕврАзЭС. Стоит отметить, что окончательное решение еще не принято.
Сейчас без уплаты пошлины россияне могут получить посылку стоимостью 500 евро. Уже со следующего года планируется понижение этой суммы до 200 евро за одну посылку.