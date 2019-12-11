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Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок

Дарья Михалина
15:23 11.12.2019
Вопрос будут рассматривать на совете глав правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Медведев одобрил идею снизить порог беспошлинного ввоза посылок
© Фото: russianpost, Вконтакте

Дмитрий Медведев поддержал предложение снизить порог беспошлинного ввоза товаров из зарубежных интернет-магазинов до 20 евро. Об этом проинформировал его пресс-секретарь Олег Осипов.

Он распорядился рассмотреть данное предложение на СГП ЕврАзЭС. Стоит отметить, что окончательное решение еще не принято.

Сейчас без уплаты пошлины россияне могут получить посылку стоимостью 500 евро. Уже со следующего года планируется понижение этой суммы до 200 евро за одну посылку.

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