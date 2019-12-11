Украл приставку и смартфон: появились подробности о подозреваемом в убийстве студентки РУДН

Подозреваемый в убийстве 20-летней студентки РУДН уроженец Чувашии и раньше имел проблемы с законом. Напомним, труп девушки обнаружили в ее же квартире на юго-востоке Москвы.

Бывший молодой человек убитой в феврале 2017 года вынес из кафе в Новочебоксарске игровую консоль, таким образом причинив владельцу заведения ущерб почти на 20 тысяч рублей. Против 23-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье «Кража», но вскоре его закрыли из-за примирения сторон.

Тело девушки было завернуто в ковер и вынесено на балкон. Дедушка студентки рассказал, что последние три дня она не отвечала на телефонные звонки, однако до этого сообщила, что помирилась со своим бывшим парнем, пишет «360».

По некоторым данным, он купил в ее квартиру телевизор и был серьезно настроен на создание семьи с жертвой. Дедушка погибшей добавил, что этот молодой человек два года назад украл у его внучки телефон и отправился в тюрьму.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство».