Прокуратура проведет проверку по факту ДТП с упавшим в реку автобусом под Сретенском

Прокуратура Забайкальского края приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности дорожного движения после ДТП в Сретенском районе, где полный пассажирами автобус слетел с моста в реку.

«В настоящее время на месте работают сотрудники прокуратуры во главе с прокурором Сретенского района», - рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки будет дана оценка действиям перевозчика и органов самоуправления, а также отвечающих за безопасность на участке дороги лиц. После чего виновных привлекут к ответственности.

Напомним, крупная авария произошла в 60 километрах от Сретенска. Трагедия унесла жизни более десятка пассажиров, еще как минимум семеро ранены.

На месте работают спасатели и врачи. В район вылетели два вертолета Центра медицины катастроф. В скором времени ожидается прибытие губернатора и министра здравоохранения региона - Александра Осипова и Валерия Кожевникова.