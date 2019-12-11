Власти Свердловской области объявили 31 декабря выходным днем

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о решении сделать 31 декабря выходным днем. Об этом он написал в своем Instagram, предварительно проведя в нем опрос среди жителей региона.

«Вопрос оказался очень актуальным для жителей региона - 12 115 человек приняли в нем участие. 11 433 человек ответили "да" - это 94% проголосовавших, почти единогласно. "Против" высказались 682 человека или, соответственно, 6%», - написал губернатор.

Куйвашев пояснил, что в ближайшие дни подпишет соответствующее распоряжение. За 31 декабря жителям Свердловской области нужно будет отработать в субботу, 28 декабря.

Ранее власти Карачаево-Черкесии, Крыма, Псковской области и Ставропольского края также объявили 31 декабря выходным днем в этом году.