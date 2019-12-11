Совфед одобрил закон об отмене «банковского роуминга»

Совет Федерации одобрил закон об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы между счетами россиян в одном банке.

Ранее документ приняли депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении законопроект об отмене комиссий банков за переводы между физическими лицами, находящимися в разных регионах страны. В нем сказано, что размер комиссии не может быть обусловлен открытием счетов в различных обособленных подразделениях кредитной организации.

Правительство внесло на рассмотрение парламента эту законодательную инициативу. Закон избавит граждан от банковского роуминга, ранее пояснил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.