Умерла автор программы «Радионяня» Елена Лебедева

«Радионяня» - программа для школьников на Всесоюзном радио, которая выходила в 70-80-х годах прошлого столетия. Авторами передач были Аркадий Хайт, Эдуард Успенский, Лион Измайлов, Ефим Смолин и другие писатели и поэты. В роли ведущих выступали участники популярного эстрадного дуэта Александр Лившиц и Александр Левенбук, а также Николай Владимирович Литвинов.

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