Умерла автор программы «Радионяня» Елена Лебедева
Лебедева являлась ветераном Великой Отечественной войны, членом Союза журналистов и героем труда.
© Фото: Олег Ласточкин, РИА Новости
Десятого декабря ушла из жизни основатель и автор популярной детской радиопрограммы в СССР «Радионяня» Елена Лебедева.
«Похороны пройдут в субботу 14 декабря на Ваганьковском кладбище», - сообщили РИА Новости родственники журналистки.
Лебедева являлась ветераном Великой Отечественной войны, членом Союза журналистов и героем труда.
«Радионяня» - программа для школьников на Всесоюзном радио, которая выходила в 70-80-х годах прошлого столетия. Авторами передач были Аркадий Хайт, Эдуард Успенский, Лион Измайлов, Ефим Смолин и другие писатели и поэты. В роли ведущих выступали участники популярного эстрадного дуэта Александр Лившиц и Александр Левенбук, а также Николай Владимирович Литвинов.